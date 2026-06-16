Archiviato con successo il seminario “Musica per film” con Luigi Frassetto, le anteprime del Festival del Cinema di Tavolara “Una notte in Italia” proseguono con la proiezione di “Némos. Andando per mare”.

Il film di Marco Antonio Pani sarà protagonista domenica 21 giugno alle 21 all’Anfiteatro Mario Ceroli di Porto Rotondo. Alla proiezione, a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti, parteciperanno il regista e gli organizzatori dell’evento targato Associazione Argonauti, che introdurranno la pellicola che rilegge in chiave sarda il mito di Ulisse.

Recitato interamente in sardo da attori non professionisti, “Némos. Andando per mare” racconta la storia di Giovanni, un pastore che si assopisce tra il pubblico durante una gara di improvvisazione poetica ispirata alle vicende di Ulisse, per ritrovarsi poi in sogno protagonista di un viaggio immaginario, di cui diventa l’Eroe. Attraverso questa sorta di magia Pani rimette in scena nella Sardegna di oggi la narrazione di Ulisse, tra paesaggi marini, memoria mediterranea, rimandi letterari e un gioco di rispecchiamenti che restituisce al mito una forma insieme arcaica e presente.

La proiezione di “Némos. Andando per mare” è il secondo appuntamento delle anteprime della 36ª edizione del Festival del Cinema di Tavolara, che si svolgerà dal 14 al 19 luglio tra San Teodoro, Porto San Paolo e l’isola di Tavolara e il cui programma sarà svelato a conclusione della prima tranche di eventi, che culminerà il 27 giugno a Porto San Paolo col cineconcerto “Metropolis”.

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