A lezione di hip hop da Alice Bellagamba. La ballerina marchigiana, direttrice artistica e coreografa nonché attrice, di cinema e televisione, e protagonista di “Amici” nel 2008, è di scena al 7Pines Resort Sardinia di Baja Sardinia in questi giorni con la sua Academy.

E per iniziare ha scelto di coinvolgere la scuola di danza della B Fit Fitness Arzachena, che questo pomeriggio ha partecipato con 15 tra ragazze e ragazzi alla prima lezione della stagione di Bellagamba e della sua Hip Hop/Break Dance Academy, che si concluderà il 30 luglio. “Sono molto felice di questa esperienza e di questa prima lezione con i ragazzi della B Fit Fitness Arzachena”, spiega Bellagamba, nota al grande pubblico anche per aver partecipato a serie tv di successo come “Provaci ancora prof”, “Don Matteo” e “Che Dio ci aiuti”, e per aver lavorato con registi del calibro di Carlo Vanzina, Ricky Tognazzi e Leonardo Pieraccioni. “Oltre alla lezione di danza in sé, di hip hop ma con qualche contaminazione di danza moderna e contemporanea, l’Academy è un modo per confrontarmi con bambini e ragazzi di tutte le nazionalità”.

Intanto, la B Fit Fitness Arzachena ringrazia. “Siamo onorati di essere stati scelti per partecipare a questo prestigioso evento”, recita il post pubblicato su Facebook. “15 dei ragazzi che frequentano la sezione Danza sono stati invitati a seguire la lezione di Alice Bellagamba per accrescere il loro bagaglio di esperienza e arricchire la loro formazione nel campo dell’hip hop. Mai come quest’anno i nostri allievi, tramite impegno e dedizione, hanno raggiunto straordinari obiettivi”.

