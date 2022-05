Ottavo appuntamento della stagione concertistica 2022 del teatro Lirico di Cagliari.

Mercoledì 25 maggio alle 20.30 (turno A) a esibirsi sarà il giovanissimo pianista israeliano Tom Borrow, star della tastiera e promessa del concertismo internazionale, che propone una scelta di brani da camera che spaziano dalle atmosfere romantiche di Chopin della prima metà dell’Ottocento, a quelle mitteleuropee di inizio Novecento di Janáček, per arrivare a quelle russe, in pieno secondo conflitto mondiale, di Prokof’ev.

Il programma musicale del concerto prevede l’esecuzione della Sonata in mi bemolle minore per pianoforte “1.X.1905” di Leoš Janáček; Fantasia in fa minore per pianoforte op. 49, Ballata n. 3 in La bemolle maggiore per pianoforte op. 47, Polacca-Fantasia in La bemolle maggiore per pianoforte op. 61 di Fryderyk Chopin; Sonata n. 6 in La maggiore per pianoforte op. 82 di Sergej Prokof’ev.

Lo spettacolo ha una durata complessiva di 1 ora e 30 minuti circa, compreso l’intervallo.

