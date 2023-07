Tanti auguri ad Arnold Schwarzenegger.

L’attore, nato il 30 luglio 1947, compie oggi 76 anni.

Schwarzy, come viene soprannominato, non ha certo bisogno di presentazioni. Re dei film d’azione degli anni Ottanta e Novanta (“Conan”, “Commando”, “Predator”, “Terminator”, solo per citarne quattro), nel 2003 è sceso in politica con il Partito Repubblicano ed è stato eletto governatore della California. E, non fosse per le sue origini austriache, per molti si sarebbe anche candidato alla presidenza degli Usa (ma la nascita su suolo statunitense è prerogativa imprescindibile per correre per la Casa Bianca).

Ciò che in pochi sanno è che ha la cittadinanza onoraria del Comune sardo di Ollolai.

Gli è stata conferita nel 2015, in ricordo delle sue frequenti visite di gioventù, quando bazzicava il centro barbaricino assieme al suo carissimo amico Franco Columbu (originario proprio di Ollolai), con cui agli esordi aveva condiviso l’esperienza del body building professionistico.

Oggi, nonostante l’età, continua a bazzicare i set: la sua ultima fatica è “Fubar”, serie tv Netflix in cui interpreta un agente della Cia, attempato, ma sempre “esplosivo”. Come, del resto, tutti i personaggi che ha interpretato nella sua lunga e gloriosa carriera.

