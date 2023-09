Le coste del sud-ovest

Nel Sulcis Iglesiente la natura incontra lo sport e, soprattutto, la costa permette di praticare differenti attività, come gli sport acquatici da tavola: il Surf, Kitesurf, Windsurf e Sup, diffuse grazie alla posizione geografica favorevole alla carica dei venti della Sardegna.

Per coloro che amano le esperienze legate al mare, le coste del Sud Ovest della Sardegna sono perfette da vivere per la loro vista spettacolare e la miriade di proposte rivolte allo sport attivo: viaggiare in barca a vela alla scoperta del mare avvolti dal cielo, con l'unico rumore del vento e delle onde che accompagnano l'incanto.

Ecco che Calasetta si conferma il luogo preferito per il windsurf e tutti gli sport che dall'acqua trovano la loro energia: qui si svolge perfino il festival dedicato agli sport acquatici e il campionato del mondo di windsurf slalom Ifca. Grazie alle condizioni del meteo, si ha l'occasione, in queste acque, di poter praticare le discipline acquatiche e ammirare professionisti del settore o amatori che scelgono la costa del Sulcis come banco di prova.

Punta Trettu, nel comune di San Giovanni Suergiu, si conferma il luogo perfetto in cui praticare il kitesurf in Sardegna. Le acque basse, i fondali sabbiosi, il soffio del vento sempre presente e l'assenza di pericoli riflettono le condizioni migliori che persistono tutto l’anno e che permettono di avvicinarsi e imparare il kitesurf in sicurezza, in breve tempo e in maniera divertente.

Approdare a Sant’Antioco significa lasciarsi stregare da una delle realtà storiche e culturali più importanti della Sardegna. Qui, tra le varie meraviglie, i fondali sono tra i più suggestivi del Mediterraneo: acque color smeraldo che avvolgono il fascinoso mondo sottomarino della Costa sud-occidentale della Sardegna.

Lungo il tratto più roccioso è, infatti, possibile praticare immersioni per ammirare la ricchezza di flora marina e pesci.

Così, gli appassionati della vacanza sportiva potranno godersi attività di outdoor attraverso servizi diving. Grazie alla sua ottima posizione si possono raggiungere, con brevi traversate, vari punti di immersione.

Il Sud Sardegna gode della stessa bellezza e viste mozzafiato delle zone a nord dell'isola: uno dei modi migliori per contemplare le coste sarde e le isole che valorizzano il Sulcis Iglesiente è l’escursione in barca a vela.

Le coste del sud-ovest dell'isola sarda mostrano incantevoli insenature, spiagge bianche e mare sulla rotta dei delfini e se si naviga in barca a vela si resta ammaliati ancor di più.

E si viaggia alla scoperta di posti affascinanti come l’Isola di Sant’Antioco, l’Isola di San Pietro, Portoscuso, Porto Pino e il Pan di Zucchero: escursioni in barca o in gommone che fissano nella memoria splendide esperienze all'aperto.

Scegliere la Sardegna come destinazione vacanza è un vero e proprio regalo per il benessere: è un arricchimento emozionale e culturale da conservare.

Le opportunità outdoor sono, pertanto, numerose a favore di velisti o per coloro che desiderano godersi panorami tra le acque limpide dell'arcipelago del Sulcis.



Innamorarsi della Sardegna sud occidentale

Cosa vedere

Il legame profondo con la terra

Il Parco Geominerario Storico ed Ambientale della Sardegna è simbolo della storia di questa vasta area: il primo ad essere riconosciuto dall’Unesco al mondo.

Il mare conquista con: la spiaggia di Porto Pino, e le sue dune di sabbia bianca; la spiaggia di Masua, e lo scoglio del Pan di Zucchero; la selvaggia spiaggia di Porto Paglia con l’antica Tonnara.

L'itinerario del Sulcis-Iglesiente prosegue a Domusnovas dove si trova la Grotta di San Giovanni, si dirige nell’entroterra verso la Grotta di Su Mannau e il Tempio di Antas a Fluminimaggiore. Imperdibile è la visita a Porto Flavia, un grande porto scavato nel promontorio.



L’Enogastronomia è una carta vincente del Sulcis Iglesiente



Cosa mangiare

Il gusto delle prelibatezze gastronomiche della zona

Tanti i sapori e i piatti che caratterizzano la cucina tradizionale della vasta zona del Sulcis-Iglesiente come il Re tonno rosso di Carloforte, l’olio, il pecorino, il carciofo spinoso, il Pilau di Calasetta, tutti accompagnati da un buon bicchiere di Carignano DOC.

Per chi apprezza il sapore di mare, quello autentico, niente è meglio dei bocconi. Protagonista di molti piatti tipici è la fregula, la pasta sarda di origine orientale simile al cous cous, di preparazione casalinga che è patrimonio della tradizione regionale sarda. Il Pani cun Tamatiga porge la genuinità e la semplicità di un pane farcito con pomodori maturi.



Feste da segnare:

L'estate si anima con il Festival Internazionale Narcao Blues, uno spettacolo che si rinnova ogni anno da oltre trent'anni. Altrettanto suggestivo è l'evento dei Tramonti di Porto Flavia, già da alcuni anni rendono suggestivo il monumento di archeologia industriale.

In primavera si svolge la consueta Sagra del carciofo di Masainas, centro agricolo del Sulcis. Rinomato è il Girotonno che celebra, ogni anno a giugno per quattro giorni, l’antica tradizione e la cultura millenaria del tonno, a Carloforte.

Realizzato in collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio

