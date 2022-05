Il ministero della Giustizia ha indetto i concorsi per l’assunzione di 1.758 allievi agenti del Corpo della Polizia penitenziaria. Il primo bando, per esame, per 703 posti (527 uomini e 176 donne) è aperto a tutti. Mentre il secondo, per esame e titoli, per 1.055 posti (791 uomini e 264 donne) è riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (Vfp1) che sono in servizio da almeno sei mesi alla data di scadenza delle domande o collocati in congedo al termine della ferma annuale, e ai volontari in ferma prefissata quadriennale (Vfp4) in servizio o in congedo.

Requisiti

Per partecipare i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; età compresa tra diciotto e ventisette anni; qualità morali e di condotta; efficienza fisica e idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia penitenziaria. Non possono essere ammessi al concorso coloro siano stati dichiarati decaduti o destituiti dall'impiego presso una Pubblica amministrazione, che abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o siano stati sottoposti a misura di prevenzione. Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano svolto servizio nelle Forze armate esclusivamente come volontari in ferma breve (Vfb) o volontari in ferma annuale (Vfa), nonché i volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma biennale. Come titolo di studio, i candidati Vfp1 e Vfp4 in servizio o in congedo al 31 dicembre 2020 dovranno essere in possesso della terza media. Il diploma viene invece richiesto ai candidati Vfp1 e Vfp4 arruolati dal 1° gennaio 2021 e a tutti gli altri. Questi requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Domande

La domanda deve essere inviata entro giovedì 19 maggio, esclusivamente con modalità telematiche, compilando il modulo (form), a cui si può accedere utilizzando esclusivamente il Sistema pubblico di identità digitale (Spid). Il modulo della domanda e le modalità operative di compilazione e invio telematico sono disponibili nel sito ufficiale del ministero della Giustizia, www.giustizia.it. In caso di più invii della domanda sarà presa in considerazione solo quella trasmessa per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d’effetto.

Prove d’esame

Il concorso prevede lo svolgimento delle seguenti fasi: scritto, prove di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici e attitudinali. La prova scritta consta di una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, relative ad argomenti di cultura generale e a materie oggetto dei programmi della scuola dell’obbligo.

Bando e info

Il bando è stato pubblicato nella Gazzetta 31 di martedì 19 aprile e nel sito istituzionale www.giustizia.it.

Giuseppe Deplano

***

Consulta tutte le offerte di lavoro

© Riproduzione riservata