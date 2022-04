Nuove opportunità di lavoro in Sardegna nel campo turistico ricettivo. Il CPH Pevero Hotel di Porto Cervo (Arzachena) seleziona una serie di professionalità da inserire nelle proprie strutture, nei settori del Food & beverage e del Rooms division. A tutti i candidati si richiede una disponibilità da maggio a ottobre (durata del contratto di lavoro).

Queste le professionalità richieste, suddivise per comparto. Nel Rooms division si ricercano le figure del Duty division e del segretario di ricevimento turnante. Ai candidati si richiede la padronanza di almeno due lingue straniere, preferibilmente inglese e tedesco. Passando al F&B (Food & beverage) si ricercano: chef de rang, bartender, commis ristoranti e bar. Tra i requisiti anche per loro è indispensabile la padronanza di almeno due lingue straniere, inglese e tedesco. Sempre nel comparto F&B il CPH Pevero Hotel ricerca: capo pasticciere, chef de partie, demi chef e commis.

Per quanto riguarda i requisiti richiesti, tutti i profili ricercati dovranno possedere una precedente esperienza lavorativa, di almeno due anni, in contesti di hotel & resort di lusso in Italia o all’estero; spiccato orientamento verso il cliente e alla qualità del servizio; voglia di mettersi in discussione e di crescere professionalmente; predisposizione per il servizio e il lavoro in team; attitudine a lavorare per obiettivi, buona educazione, cortesia e discrezione.

Gli interessati dovranno trasmettere il proprio curriculum vitae, corredato di foto tessera, specificando chiaramente nell’oggetto il titolo della posizione per cui si invia la propria candidatura. Le domande dovranno essere inviate all’indirizzo: cvrb654@jobintourismeditore.it. Le offerte si intendono riferite ad entrambi i sessi (info: www.jobintourismeditore.it).

