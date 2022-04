La Giunta regionale nel corso dell'ultima seduta, su proposta dell'Assessore dei Lavori Pubblici, Aldo Salaris, ha approvato tre delibere tese a sostenere le famiglie più svantaggiate e combattere il disagio abitativo.

Due in particolare le linee di finanziamento oggetto di rimodulazione con due differenti delibere - una per 971mila euro e una per quasi 3 milioni di euro - che su richiesta dei Comuni e di Area andranno a incidere sugli alloggi a disposizione delle famiglie disagiate.

La terza delibera è invece incentrata su un intervento considerato improcastinabile che ora, grazie alla proposta di riprogrammazione di risorse pari a 2.624.091 euro (fondi nazionali) a favore dell'intervento di riqualificazione del complesso di edilizia residenziale pubblica situato in Piazza Granatieri di Sardegna a Cagliari, vedrà sbloccarsi il primo lotto dei lavori (l'Assessorato dei Lavori Pubblici presenterà ora la proposta di riprogrammazione già approvata dalla Giunta al Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili).

"Per contrastare il fenomeno della povertà e del disagio abitativi - ha spiegato il presidente della Regione Christian Solinas – serve un forte impegno sulle politiche della casa con procedure di assegnazione degli alloggi snelle, interventi per la realizzazione di nuovi alloggi e la riconversione, manutenzione e ammodernamento del patrimonio esistente con l'obiettivo di migliorare l'accessibilità e la sicurezza di aree in qualche caso periferiche, talvolta degradate. Siamo impegnati su tutte e queste linee d'azione fin dall'inizio della Legislatura, con particolare attenzione ai progetti di rigenerazione urbana portati avanti con i soggetti che operano nel mondo della casa, Area in primis, e con i territori".

"Abbiamo recepito le richieste dei Comuni e sulla base delle nuove esigenze intervenute seguito della pandemia e della crisi procedendo con la rimodulazione delle risorse in favore dei Comuni sardi che più avevano necessità del sostegno della Regione – ha aggiunto l'Assessore dei Lavori Pubblici, Aldo Salaris -. Abbiamo destinato oltre 17 milioni di euro alle manutenzioni degli alloggi esistenti (di cui 4 in arrivo con le risorse del PNRR) ed è in corso di pianificazione il piano per la realizzazione di nuovi alloggi. Con queste ulteriori misure, che rappresentano una rimodulazione di risorse, andiamo a incidere sugli edifici esistenti riconoscendo ai Comuni più in difficoltà a causa del peggioramento delle condizioni di vita dei cittadini, la possibilità di intervenire nelle situazioni di maggior necessità".

