Un aiuto dal Comune di Pula per pagare le spese dell’affitto di casa: l’assessorato alle Politiche sociali e giovanili ha indetto il bando per l’assegnazione del contribuito economico a sostegno dei canoni di locazione per il 2022.

I moduli per poter presentare la domanda sono disponibili sul sito internet del Comune, ma si possono ritirare anche nell’Ufficio servizi alla persona, aperti dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, e il mercoledì anche dalle 15,30 alle 17,30.

Le domande, provviste di tutta la documentazione richiesta, dovranno essere consegnate via pec all’indirizzo servizipersona.comune.pula@pec.it o a mano all’Ufficio protocollo del Comune entro il 18 novembre.

