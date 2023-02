Un bonus per pagare la bolletta dell’acqua e un altro per iscrivere i bambini all’asilo sia pubblico che privato: arrivano dal Comune di Carbonia due operazioni che, in tempi di inflazione galoppante, rappresentano per circa 3-400 famiglie una boccata d’ossigeno.

Col primo provvedimento, l’assessorato ai Servizi Sociali rende possibile – sino al 30 maggio – presentare la domanda per usufruire del Bonus idrico integrativo: «Riteniamo fondamentale venire incontro alle famiglie, a maggior ragione in un periodo come questo – analizza l’assessore Roberto Gibillini – caratterizzato dal carovita e dal caro bollette».

Il Bonus integrativo è un rimborso tariffario aggiuntivo rispetto al Bonus Sociale Idrico Nazionale, rivolto alle cosiddette utenze deboli. Possono presentare domanda i cittadini in possesso di una Certificazione ISEE ordinario non superiore alla soglia di 20.000 euro. Il secondo provvedimento invece riguarda la graduatoria relativa al Bonus nidi gratis: una misura che consiste nella concessione di contributi per l’abbattimento della retta per la frequenza di nidi o micronidi (pubblici o privati).

