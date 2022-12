L’amministrazione comunale di Buddusò ha deciso di sostenere le famiglie e la natalità, promuovendo una serie di azioni inserite all’interno del Piano degli interventi in materia di politiche familiari.

Il comune, in via sperimentale, ha deciso di assegnare un assegno di 200 euro una tantum per i nuovi nati nell’anno 2022, al fine di contribuire alle spese per la natalità.

L’assegno sarà erogato per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso di quest'anno.

Può fare domanda anche chi presenti certificato specialistico che attesti la data presunta del parto entro il mese di dicembre 2022. Le domande scadranno alle 11 del 12 dicembre.

