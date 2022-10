Borse di studio e benefici per la legge 162.

Studenti e famiglie hanno una piccola boccata d'ossigeno grazie a questi due finanziamenti sbloccati dal Comune (con il contributo regionale) e che permettono a circa 700 nuclei familiari di affrontare con serenità spese scolastiche o disagi connessi alla presenza di disabili in casa.

Nel primo caso è stata resa pubblica la graduatoria unica regionale degli studenti delle scuole superiori beneficiari della borsa di studio nazionale per l’anno 2021-2022: un totale di 6.356 di cui 143 attribuite agli studenti meritevoli degli istituti cittadini di Carbonia. Tanto atteso anche l'elenco dei nuovi piani personalizzati della legge 162 (soggetti con gravi disabilità).

La documentazione, per la prima volta, è stata inserita nel fascicolo online del beneficiario accedendo con lo SPID o la CIE alla sezione “Servizi On Line” del sito istituzionale del Comune di Carbonia.

Difatti per un supporto telematico è a disposizione lo Sportello Inform@Handicap ogni martedì pomeriggio negli uffici in via 18 Dicembre: "Lo sportello - precisa l'assessore Roberto Gibillini - è diretto dalla Consulta handicap che sta fornendo un servizio gratuito quanto mai prezioso".

