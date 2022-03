Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento relative alla misura 11 "Agricoltura biologica" del Programma di sviluppo rurale 2014/2022 della Sardegna.

La misura è articolata in due sotto-misure: pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica; pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica.

Possono essere presentate le domande di sostegno e pagamento per l’assunzione di nuovi impegni, previsti da una delle due sotto-misure, con periodo di impegno dal 15 maggio 2022 al 14 maggio 2025; le domande di pagamento per confermare nell’anno 2022 gli impegni assunti, per una delle due sottomisure, con le domande di sostegno e pagamento annualità 2018, annualità 2019, annualità 2020 e annualità 2021.

Le domande devono essere presentate online sul Portale Sian entro il 16 maggio 2022.

Per la compilazione delle domande è necessario rivolgersi ai Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA).

I beneficiari che nell’annualità 2019 hanno presentato domanda di sostegno e pagamento per l’adesione alla prima sottomisura hanno l’obbligo di proseguire l’impegno sulla misura 11 aderendo nell’annualità 2022 alla seconda sottomisura.

L’Assessorato regionale dell’Agricoltura inoltre ricorda che “i titoli di conduzione delle superfici richieste a premio, in scadenza durante l’anno d’impegno a cui si riferisce la domanda annualità 2022 (dal 15 maggio 2022 al 14 maggio 2023), devono essere rinnovati e registrati sul fascicolo aziendale entro e non oltre la data del 31 gennaio 2023, pena la decadenza della superficie interessata”.

Tutti i dettagli sul sito della Regione Sardegna.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata