Trentacinque milioni per lavori sulle strade della Sardegna.

L’Anas (Gruppo FS Italiane) ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 76 nuovi bandi di gara per l'esecuzione di interventi di manutenzione programmata della pavimentazione della rete stradale e autostradale in gestione, del valore complessivo di 380 milioni di euro nell'ambito del Piano #bastabuche.

Ciascun bando ha un valore di cinque milioni di euro.

Per l’Isola sono previsti 35 milioni di finanziamento.

Il Piano, ormai giunto alla nona tranche, ha consentito di pavimentare 40mila chilometri di corsie stradali, per un valore di circa 3 miliardi di euro.

Con questa nuova tornata di bandi, la società sistemerà la pavimentazione e la segnaletica orizzontale su almeno altri 5mila chilometri in tutta Italia.

Nel dettaglio, la nuova gara riguarda 76 bandi per l'affidamento di altrettanti accordi quadro, di durata quadriennale, ripartiti per regione e distribuiti su tutta la rete Anas.

Per le altre Regioni gli investimenti sono: 15 milioni per l'Abruzzo, 20 milioni per la Basilicata, 25 milioni per la Calabria, 25 milioni per la Campania, 25 milioni per l'Emilia-Romagna, 20 milioni per il Lazio, 5 milioni per la Liguria, 30 milioni per la Lombardia, 15 milioni per le Marche, 10 milioni per il Molise, 25 milioni per il Piemonte, 25 milioni per la Puglia, 15 milioni per la A2 "Autostrada del Mediterraneo" in Basilicata, Calabria e Campania, 45 milioni per la Sicilia, 20 milioni per la Toscana, 10 milioni per l'Umbria e 15 milioni per il Veneto.

Le imprese interessate dovranno far pervenire le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, sul portale Acquisti di Anas entro le ore 12 del 27 luglio 2021.

Per informazioni dettagliate su tutti i bandi di gara e per i termini di presentazione delle offerte è possibile consultare il sito internet della società alla sezione "Fornitori/Bandi di gara".

(Unioneonline/F)

