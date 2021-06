L’assessore regionale del lavoro Alessandra Zedda ha annunciato l'imminente pubblicazione di un bando a sostegno delle imprese cooperative.

"La Giunta Solinas promuove e sostiene il modello socio-economico della cooperazione", ha spiegato, presentando il progetto.

La Regione ha pubblicato le Disposizioni attuative per l'apertura dei termini per la presentazione della Domanda di Contributo Telematica (DCT) - Annualità 2021, che aggiornano il relativo documento del 2020: “Si tratta di interventi che modificano e integrano l'avviso, a seguito del processo di implementazione del Sistema Informativo Lavoro della Regione Sardegna (SIL) per l'informatizzazione e gestione delle domande”.

La novità principale rispetto al 2020 è la procedura totalmente informatizzata.

"I contributi sono a sostegno degli organismi regionali e/o territoriali delle associazioni cooperativistiche, giuridicamente riconosciute ed operanti in Sardegna", ha aggiunto Zedda.

La domanda per ricevere gli aiuti dovrà essere presentata dal 28 giugno fino al 9 luglio utilizzando l'apposito applicativo SIL.

(Unioneonline/F)

