Il ministero della Difesa per l’anno scolastico 2022/2023 ha bandito i concorsi, per esami, per l’ammissione di complessivi 228 giovani ai licei annessi alle Scuole militari delle Forze armate.

I posti disponibili per le Scuole militari dell’Esercito sono 130, così ripartiti: 50 per la “Nunziatella” di Napoli e 80 per il “Teuliè” di Milano; 60 sono disponibili per l’ammissione alla Scuola navale militare “Francesco Morosini” di Venezia e 38 per la Scuola militare aeronautica “Giulio Douhet” di Firenze. Alla “Nunziatella” saranno ammesse sino ad un massimo di 15 concorrenti di sesso femminile, individuate in ordine di graduatoria di merito, tra coloro che hanno espresso la preferenza di assegnazione a tale sede. Resta salva l’ammissione delle rimanenti, risultate comunque in graduatoria in posizione utile, alla “Teuliè”.

Ai concorsi possono partecipare i cittadini italiani di entrambi i sessi che sono in possesso dei seguenti requisiti: nati tra il 1° gennaio 2006 e il 31 dicembre 2007; frequentatori, nell’anno scolastico 2021-2022, del 2° anno di scuola secondaria di secondo grado, al termine del quale dovranno aver conseguito l’ammissione al 3° anno; non sono incorsi nel divieto di frequenza della stessa classe per due anni; hanno sempre tenuto regolare condotta morale e civile e non sono stati espulsi da istituti di educazione o di istruzione dello Stato; sono riconosciuti in possesso dell’idoneità quali allievi delle Scuole militari.

Le domande dovranno essere inoltrate online entro venerdì 6 maggio. I candidati dovranno essere in possesso della carta d’identità elettronica (Cie). Essendo i concorrenti minorenni, non è data la possibilità di utilizzare credenziali di identità digitale (Spid). Ciascun concorso prevede lo svolgimento delle seguenti fasi selettive: prova di cultura generale, accertamenti sanitari e attitudinali, prove di educazione fisica. Il bando è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale 25 di martedì 29 marzo e nei siti www.difesa.it e https://concorsi.difesa.it.

(g. dep.)

© Riproduzione riservata