Oltre 900mila euro per Cagliari dal vivo 2022: via al bando del Comune che promuove grandi eventi e spettacoli che cercheranno di coinvolgere non solo il centro ma anche i residenti delle periferie.

Il programma parte a luglio e si estende sino a dicembre. Per le manifestazioni più importanti sono previsti 300mila euro. Per la musica, 150mila euro, 100mila euro rispettivamente per danza, tradizione culturale sarda, teatro. Infine 50mila euro per circo contemporaneo e attività multidisciplinari.

Le proposte possono essere presentate entro il 26 giugno: i finanziamenti riguarderanno l'85 per cento del loro valore complessivo.

"Ci sarà spazio - ha detto il sindaco Paolo Truzzu nel corso della presentazione del bando - per appuntamenti di grande richiamo, ma senza dimenticare di portare le proposte artistiche dappertutto". Per gli spazi inevitabile l'utilizzo della Fiera per eventuali spettacoli da quindicimila-ventimila spettatori. Per eventi con minore afflusso di pubblico una delle aree utilizzabili potrebbe essere piazza Nazzari.

"Importante valorizzare - ha detto l'assessore alla Cultura Dolores Picciau - il patrimonio culturale immateriale e favorire l'occupazione stabile e la qualificazione del personale".

Tra i criteri anche la riduzione dell'impatto ambientale nelle attività di spettacolo dal vivo. La presidente della commissione Cultura Enrica Anedda ha sottolineato anche l'importanza della promozione di iniziative formative e laboratori per la possibilità di far crescere sviluppo economico e coesione sociale della città.

Ora sarà una commissione a valutare le proposte.

