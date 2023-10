Vendere tutto e partire per l’Asia. È quello che ha fatto diversi mesi fa Federica Marras, 30enne di Cagliari, la protagonista della nuova puntata dedicata a I Sardi Nel Mondo.

Lasciata la Sardegna quando aveva 21 anni, è andata in Germania dove, tra un lavoro e un altro, ha imparato la lingua da autodidatta. Poi ha conosciuto Lucien, il suo fidanzato, e insieme – quasi per gioco – hanno iniziato a pensare a quanto sarebbe stato bello viaggiare per conoscere altre realtà, liberi di fare esperienze, incontrare persone diverse, senza il fardello delle tante incombenze e degli oggetti che ognuno di noi si porta appresso in ogni dove.

Da un sogno alla realtà il passo è stato breve: un piano studiato a tavolino su come organizzare la permanenza nei vari Stati – India, Nepal, Sri Lanka fra gli altri -, assicurarsi tutte le tutele del caso, racimolare un budget adeguato e infine vendere tutto e, zaino in spalla, partire. Ecco la storia di Federica.

***

Potete inviare le vostre lettere, foto, video e notizie a isardinelmondo@unionesarda.it

© Riproduzione riservata