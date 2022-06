Francesco Todor Alessandro Calia è nato a Sofia da padre emigrato da Lula e madre bulgara. Classe 2008, con la passione del calcio fin da quando aveva 5 anni, ha raggiunto ora un importante traguardo: la convocazione nella Nazionale bulgara U14. Giocando nei due tempi nell’unica partita disputata ha saputo mettere in mostra le sue qualità.

“Il suo sogno – racconta Carlo Manca, del circolo “Sardica” di Sofia – è quello di giocare in Italia, il Cagliari è la sua squadra del cuore, che tifa insieme al padre Alessandro fin da quando ha dato i primi calci al pallone”.

La sua prima squadra è stata quella di quartiere, “Football Stars”, ha partecipato ai campionati pulcini regionali e a 8 anni si è fatto notare dagli osservatori del Levski di Sofia con cui ha vinto per oltre due anni tutti i tornei e le competizioni più importanti in Bulgaria e nei Balcani.

Ha preso parte anche a tornei internazionali in Germania sempre col Levski conquistando un primo posto. “La sua crescita calcistica – prosegue Manca – non è passata inosservata ai dirigenti del CSKA (ЦСКА), la squadra più blasonata della Bulgaria con 31 scudetti, società calcistica di Sofia nella quale milita tuttora. Da segnalare l’ottima prestazione sua e di tutta la squadra a dicembre 2021 nel prestigioso torneo U13 intitolato a Manlio Selis giocato nei campi del nord Sardegna dove ha avuto la possibilità di confrontarsi persino con i ragazzi della Juventus, ottimo il terzo posto raggiunto da Francesco Todor col suo CSKA, buoni i giudizi sulle sue prestazioni”. Tanto che “per due anni consecutivi è stato scelto come uno dei migliori giocatori del Milan junior camp, torneo giovanile che si disputa in Bulgaria al quale partecipano ogni anno più di 250 bambini provenienti da tutto il Paese. Ed è stato convocato, inoltre, per due volte per le finali nazionali al centro sportivo del Milan Vismara”.

