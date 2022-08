Si annunciano particolarmente lunghi i lavori di restauro sui cavallini realizzati negli anni ‘60 da Costantino Nivola e Richard Stein nel complesso di edilizia popolare delle Wise Towers, a Manhattan.

Danneggiati nel 2021, torneranno al loro posto solo nell’autunno del 2023, ha annunciato oggi il team della Pact Renaissance Collaborative (Prc), l'associazione newyorkese che si occupa dei progetti di riqualificazione dell'area delle Wise Towers e del restauro delle sculture, in questi giorni in visita al museo Nivola a Orani, il paese che ha dato i natali all’artista.

I cavallini erano stati danneggiati durante la loro rimozione, in vista dei lavori di ristrutturazione del complesso residenziale: erano stati staccati di netto, a colpi di mazza, dai piedini di cemento e trasportati ammassati a bordo di una ruspa in un magazzino. L'indignazione per il gesto, denunciato dalla Fondazione Nivola sui social, si era diffusa in Sardegna e in tutta Italia, rimbalzando poi negli States.

Subito la Fondazione si era mossa per coordinare il restauro. "Un processo lungo e complesso - spiega Amy Stoker per conto del team della Prc -. Il gruppo di restauratori della Jablonski Building Conservation, a cui è stato affidato l'incarico, ha dovuto affrontare molte sfide per riportare le sculture al loro stato originario. I nasi dei cavallini, ad esempio, danneggiati da atti vandalici già al tempo della loro installazione, avevano bisogno di una particolare cura per essere ricostruiti. Nel corso degli anni non si era provveduto alla loro manutenzione: alla base delle statue era stato aggiunto del cemento, rendendo le loro gambe più corte. Per questo si è reso necessario un viaggio a Columbus, nell'Indiana, per realizzare uno stampo a partire da copie in fibra di vetro realizzate in sostituzione di identici cavallini".

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata