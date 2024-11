Dopo l'esaltante e intensa stagione estiva nelle piazze di mezza Sardegna, la compagnia teatrale I Barbariciridicoli parte in una tournée autunnale che toccherà diversi centri della penisola.

Sono quattro le date in cui proporranno il loro lavoro, quindi in 4 diversi Circoli dei Sardi in cui verrà proposta l’esilarantissima e riuscitissima commedia “Riuscirà Tottoni Braghetta ad avere un erede dalla Signorina Vera Passera???”.

La commedia sarà quindi proposta a Pantigliate (Milano) sabato 9 novembre (alle ore 17, nella sede dell'associazione Arcobaleno, ospiti del Circolo Nuova Sardegna di Peschiera Borromeo), a Vercelli domenica 10 novembre (alle ore 15,30 nel Circolo culturale Dessì), a Roma sabato 23 novembre (alle ore 16,30 nel Teatro Aurelio, ospiti dell’Associazione Il Gremio) e infine a Castelverde (Cremona) sabato 14 dicembre (alle 17,30 nel Teatro Agorà con l’organizzazione del Circolo Sa domu sarda di Cremona).

Protagonista assoluto di questa commedia inedita e originale, scritta a più mani dal regista Tino Belloni e dagli attori della Compagnia, è la “maschera” di Tottoni Braghetta, figura bonaria di pastore antiquato, con un’accentuata inclinazione al maschilismo e una dotazione genitale evidentemente sproporzionata, che sarà interpretato con grande ironia da un’attrice donna, Mattea Cherubini, con gli altri protagonisti attori, quali Sebastiano Mastino e Giovanna Maria Marongiu, con la regia di Roberto Piredda, mentre le luci e i suoni sono curate dal tecnico Mauro Fiori.

Tutti gli spettacoli saranno ad ingresso gratuito grazie al contributo dei Circoli dei Sardi interessati, della Regione Sarda e della Fondazione di Sardegna.

