“Migrantes per l’Europa” è il titolo della mostra inaugurata al circolo “Su Nuraghe” di Alessandria. “Un’occasione – spiega il presidente Sebastiano Tettei – e strumento per un confronto diretto sul fenomeno delle nuove migrazioni, sempre più avvertite e presentate come una minaccia dalle popolazioni del Vecchio Continente”.

L’esposizione, ideata da Luca Paulesu, propone lavori di: Altan, Marian Avramescu, Benny, Mauro Biani, Massimo Bucchi, Horacio Fidel Cardo, Ernesto Cattoni, Lido Contemori, Marco De Angelis, Francesco Dotti, Maddalena Fragnito De Giorgio, Otmar Grissermann, Mihai Ignat, Katerpillar, Valeriu Kurtu, Roberto Mangosi, Goran Milenkovic, Marilena Nardi, Palù, Giuliano Rossetti, Tjeerd Royaards, Gef Sanna, Sergio Staino, Agim Sulay, Arendt Van Dam.

Mentre il progetto, realizzato dal circolo “Sardegna” di Bologna, è già stato presentato a Firenze, Cagliari e Bologna e, grazie al circolo “Nuraghe” di Fiorano, anche a Ozieri. Ora la mostra torna nella penisola per seguire un itinerario disegnato dallo stesso Tettei – coordinatore della Circoscrizione Nord Ovest della FASI, Federazione delle Associazioni Sarde in Italia.

Si comincia da Alessandria, seguiranno Genova (circolo "Sarda Tellus"), Vercelli (circolo "G. Dessì"), La Spezia (circolo "Grazia Deledda"), Bollengo (circolo “Sa Rundine”), Gattinara (circolo "Cuncordu"), Rivoli (circolo “Quattro Mori), Domodossola (circolo "Costantino Nivola"), Pinerolo (circolo “Grazia Deledda").

