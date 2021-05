Laurea ad honorem per Raffaele Orgiana da parte della The Constantinian University. L’università americana ha concesso al 54enne di Orroli il titolo di dottore h.c. in Giurisprudenza, premiandolo per il suo impegno trentennale nel mondo dell’emigrazione in Germania.

Orgiana infatti, in attesa di poter ricevere nuovamente il pubblico presso il Bürgertreff del Comune di Dachau, ha creato su Facebook il gruppo “Italiani nella Provincia di Dachau e dintorni” dove pubblica le informazioni utili per la comunità italiana della zona.

Ma non solo: il suo obiettivo, sempre nell’ottica di aiutare i connazionali, è quello di diventare giudice onorario al tribunale di Dachau e al tribunale del lavoro di Monaco di Baviera, e anche di entrare a far parte dell’Integrationsrat della Baviera (il Comitato per l’integrazione degli stranieri).

L’orrolese ha in mente ulteriori traguardi tra i quali l’organizzazione di un gemellaggio tra il suo comune di residenza in Germania, Markt Indersdorf, e il suo luogo di nascita; e il primo congresso degli orrolesi nel mondo. Per questo motivo su Facebook ha organizzato un apposito gruppo al fine di rintracciare tutti i suoi paesani.

