La bandiera sarda con i Quattro Mori in Mongolia, ai confini del mondo.

L'ha portata Carlo Ibba, medico dermatologo, quartese originario di Samassi, scrittore per diletto, collezionista di oggetti antichi custoditi nella casa-museo del suo paese di origine.

Carlo Ibba davanti al più importante tempio buddista della capitale Ulan Bator (foto concessa)

Ibba è un viaggiatore appassionato, ha visitato in pratica tutti i Paesi del mondo, anche i più lontani e selvaggi, come il Borneo indonesiano, la Papua-Nuova Guinea e le zone più remote dell'India. Adesso è in Mongolia, patria di Gengis Khan, Paese tra i meno conosciuti del mondo, affascinante anche per essere rimasto fermo nel tempo.

In questi giorni, in quelle lontane terre, sventolano i Quattro Mori.

