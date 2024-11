Lo scorso mese, tra le famose montagne taoiste di Wudang in Cina, un grande evento ha reso protagonista il pluricampione internazionale e Maestro Alessandro Piras che in occasione dell' 8th World Tai Chi Quan Health Conference e The 2nd National Wudang Quan Exchange, conquista due medaglie d'oro.

Una nel Tai Chi Quan con un punteggio di 9.12 seguita da un altro oro nella spada di Wudang con un punteggio di 9.20.

Un viaggio ricco di emozioni e di crescita personale per Alessandro che ha avuto il privilegio di studiare e praticare al fianco del suo Maestro Tang Li Long (15esima Generazione di Wudang Xuanwu Pai), e di diventare suo discepolo diretto ricevendo il nome taoista (Tang Wei Yuan) acquisendo la 16 Generazione della stessa famiglia.

Una riconferma sul tappeto di gara, un risultato straordinario e una conquista, frutto di una vita di sacrifici e dedizione. Oggi, oltre ad essere ancora un atleta, porta avanti con orgoglio la sua giovane scuola di Kung Fu a Cagliari la "A.S.D. WUDANG WUSHU SCHOOL - TEMPIO DEL PICCOLO DRAGO", dove trasmette la sua esperienza, insegnando ai suoi allievi questa straordinaria disciplina e la cultura a cui essa è legata.

