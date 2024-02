Nel celeberrimo Carnevale Veneziano c'è anche un progetto sassarese. Tra gli artisti presenti agli eventi che animeranno piazze, calli e strade della Serenissima c'è anche Nicola Virdis, diventato famoso 4 anni fa a Italia’s Got Talent con il personaggio Nerd anni '80 e la sua comicità stralunata da cinema muto. Questa volta l'artista sassarese sarà il mercante Turuk e indosserà i costumi firmati dal concittadino Fabio Loi, che è anche scenografo.

«Per questo importante invito a Venezia – dice Virdis - abbiamo lavorato su Turuk, un audace mercante, baffuto, intraprendente e visionario. È un uomo che viaggia nel mondo con passo deciso e con la sua immancabile gerla colma di mille racconti. È un incantatore di pubblico, capace di stupire con strambe trovate, di sbalordire con gli strumenti scoperti nei suoi innumerevoli viaggi tra Spagna, Romania, Grecia, Marocco, Libano e Sardegna».

La programmazione di arte e spettacoli diffusi sosterà nei prossimi giorni a Campo San Geremia, Santa Maria Formosa, San Giacomo dall’Orio, San Cassiano, Santa Margherita, Esedra Castello. A Mestre gli artisti si troveranno, oltre che in Piazza Ferretto, anche in Largo Divisione Julia, Piazzetta Battisti, Via Poerio e in Via Palazzo.

Lo scenografo e costumista Fabio Loi sottolinea: «Approdare fra gli eventi ufficiali del carnevale più importante del mondo è motivo di grande orgoglio e dimostra che anche mantenendo la propria base qui sull'Isola si possono realizzare tanti obiettivi professionali. Il costume è ispirato ad un mercante turco ed è realizzato interamente a mano, dal cartamodello su misura fino alla confezione, così come tutti gli oggetti di scena che accompagneranno le performance».

© Riproduzione riservata