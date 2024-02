La musica che gira intorno allo spot dell’ultima Alfa Romeo, in primo piano con il rombo del suo motore e forme inconfondibili, nelle vie di pietra di Matera, è il frutto dell’impegno di una squadra di musicisti sardi. Musicisti e arrangiatori che lavorano insieme e lasciano il segno con le loro scelte. Un team guidato da Flavio Ibba, compositore e produttore, originario di Sant’Antioco. Con lui c’è Carlo Palmas, tastierista e producer, cagliaritano. Entrambi vivono e lavorano a Milano. Hanno offerto il loro contributo, per la reclame, altri due artisti antiochensi: il violinista Matteo Gallus e la cantante Loredana Fadda, voce potente che interpreta, con molta grinta, “Ti sento” dei Matia Bazar, la colonna sonora scelta da Ibba e Palmas per il lancio della Tonale Tributo Italiano, la nuova serie dell’Alfa Romeo, orgoglio italico esaltato dalle note che accompagnano lo spot.

«Abbiamo lavorato - spiega Ibba - su una canzone famosa. Spesso siamo noi a proporre il brano che riteniamo più adatto per uno spot. A volte ci chiedono di comporre una musica originale. Ho appena finito di arrangiare le musiche per la campagna mondiale della nuova Peugeot. In queste ultime settimane ho lavorato dal mio studio di Sant’Antioco, Carlo è rimasto a Milano. Lavoriamo spesso a distanza. Internet ci aiuta. Ho avuto il Covid ma ho continuato a comporre e a fare gli arrangiamenti da casa. Dalla Francia mi hanno chiesto, a Natale, un altro lavoro da fare in 24 ore. Ho coinvolto la solita squadra. Unendo le forze, ci siamo riusciti».

Flavio Ibba suona il basso, la chitarra e il pianoforte. Ha vissuto a Parigi dal 1979 al 1987, dove si è unito a diversi musicisti statunitensi della scena jazz e pop in tournée in Europa. Al ritorno in Italia, le collaborazioni con Enzo Jannacci, Dario Fo, Anna Oxa, Angelo Branduardi, Eugenio Finardi, Adriano Celentano, Renato Zero. «Ho appena visto su Netflix il film dedicato a Jannacci. C’è una foto che mi ha riportato indietro di 36 anni. Siamo insieme nello studio di registrazione mentre suoniamo "Quelli che..." o “L'Armando”, non ricordo cosa, ma sicuramente qualcosa di emozionante. È stato bello lavorare con lui, ma soprattutto averlo come amico. Mi manca molto e non solo per la musica».

La pubblicità

Nel 1994 Ibba ha cominciato a percorrere una strada nuova: la musica per la pubblicità. Ha composto per le più grandi aziende italiane e straniere, tra cui Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Peugeot, Opel, Maserati, Lancia, Bmw, Swatch, Ferrero. Si è avvicinato al cinema e le sue musiche hanno attraversato le pellicole Under the Skin, Once we were warriors e South Kensington. Nel 2005 ha dato vita alla sua casa di produzione, la Red Rose Production, con cui ha firmato anche l’ultimo lavoro per l’Alfa Romeo.

Carlo Palmas, dopo gli anni cagliaritani del piano bar e delle incursioni nei palchi con i Bob Boys (c’era anche Fabrizio Olla), ha raggiunto Milano. La sua vita nel mondo delle sette note ha avuto tanti snodi e incontri significativi: dai concerti in giro per il mondo con Laura Pausini (che ha accompagnato con le tastiere), a Nek, Il Volo, a Paola & Chiara sino all’avventura con X Factor. Ora è il direttore musicale dello show di Andrea Pucci. Insegue il sogno di avviare un polo musicale nella città in cui è nato, che unisca la didattica, la produzione musicale, la ricerca di talenti. Con Flavio Ibba un lungo sodalizio artistico e sfide sempre nuove. «Abbiamo fatto – ricordano - anche le musiche del film “L’Ultimo Capodanno” di Marco Risi. È naturale incontrarsi per costruire nuovi progetti». Svolgono anche un’intensa attività accademica. Ibba è docente di Composizione di musica applicata alle immagini al Conservatorio “Verdi” di Milano. Palmas spiega agli allievi come costruire una base musicale. Professori che hanno dato un suono alla nuova Alfa Romeo.

