Cultura, musica, tradizioni e accoglienza: sono gli ingredienti principali della Festa dei sardi in programma, da giovedì 27 ottobre a martedì 1 novembre, in Toscana. Protagonisti di una festa divenuta ormai appuntamento irrinunciabile per i tantissimi emigrati sardi e che quest’anno si terrà nel Comune di Pomarance (in Provincia di Pisa) saranno i ballerini e i musicisti dell’associazione culturale Tradizioni Popolari di Ortacesus e Senorbì che si esibiranno nelle varie serate della rassegna.

Sabato 29 ottobre, nel locale di Pietrina Calia (Orune) e Francesco Onnis (Austis), punto di ritrovo degli emigrati sardi in Toscana, si terrà la cena a base di prodotti gastronomici isolani e la serata di ballo presentata dal maestro Tonio Schirru (Villanovatulo). Il fisarmonicista Fabio Onnis (Austis) e il vocalist Enrico Deina (Orune) accompagneranno le esibizioni dei gruppi folk S’acqua e Dolos di Settimo San Pietro, Santa Maria Aquas di Sardara, Is Meurreddus di Narcao e Tradizioni Popolari di Ortacesus e Senorbì.

© Riproduzione riservata