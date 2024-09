La bandiera con i Quattro Mori sventola sul Kilimangiaro, la montagna più alta del continente africano.

A issare il vessillo sono stati Stefano Murgia e sua moglie Cinzia Podda, che il primo settembre scorso hanno raggiunto la vetta di Uhuru Peak a 5.895 metri sul livello del mare.

«Vorremmo condividere con i lettori de L’Unione Sarda la gioia per questo traguardo», dice la coppia cagliaritana. Un traguardo che hanno raggiunto, spiegano Stedano e Cinzia, «dopo cinque giorni di cammino, dormendo in tenda e con una camminata finale in notturna di circa 8 ore».

Poi la grande soddisfazione per il completamento dell’impresa e l’immancabile foto ricordo con la bandiera simbolo della loro Terra.

