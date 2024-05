Balla da quando aveva quattro anni, ora alza le colpe più importanti del mondo.

Gaia Careddu, 25 anni, ballerina nata e cresciuta a Cabras, pochi giorni fa ha vinto il The Open Worlds Championship, una prestigiosa competizione conosciuta a livello internazionale di danze latino americane che si svolge alla Blackpool Tower Ballroom, in Inghilterra.

Gaia Careddu ha vinto l’Amateur Solo Latin sfidando 25 atleti provenienti da tutto il mondo. Ma non solo: ha vinto anche l’Amateur Solo Latin Challenge, sempre su 25 atleti.

«Sono molto emozionata nel poter aggiungere un altro tassello molto importante alla mia crescita come ballerina», racconta Gaia, che è anche insegnante di danza nella sua scuola Art Of Dance. «Un’esperienza – aggiunge – che ho sempre sperato e sognato di poter vivere, uno degli eventi più importanti del mondo della danza. Sono grata di aver portato a casa la vittoria per due volte in una gara così difficile. Due trofei che onestamente non mi sarei mai aspettata di ricevere. Poter danzare in quella pista da ballo è un sogno che si avvera. Per me resterà un momento indimenticabile, per sempre nei miei ricordi e nel mio cuore».

Careddu è una ballerina agonista internazionale. Appartiene al National Team Italia della federazione Idf e rappresenta la nostra nazione nelle competizioni più importanti.

«I miei maestri Fabio Obino ed Elena Melis, oltre che essere riusciti a plasmare il mio corpo, sono coloro che mi permettono di vivere queste esperienze, concedendomi una crescita artistica e mentale ogni giorno».

Qualche mese fa Gaia Careddu è stata proclamata vicecampionessa europea al the European Open Championship in Spagna, ad Alicante, luogo in cui è stata chiamata a rappresentare l’Europa nella gara a squadre. Quest’anno è salita sul podio anche a Bournemouth per la gara Uk Dance Championship.

