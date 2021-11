Conferma per Sebastiano Tettei. Il presidente del circolo sardo di Alessandria è stato di nuovo eletto come coordinatore della circoscrizione nord-ovest della Fasi, la Federazione dei circoli sardi in Italia. La nomina è arrivata nel corso dell’assemblea dei presidenti che si è tenuta a Castelletto sopra Ticino. Tettei, lo scorso maggio, era subentrato a Renzo Caddeo, morto prematuramente.

"Sono molto soddisfatto – ha detto il neoeletto – di questa attestazione di stima espressa nei miei riguardi dall’assemblea dei presidenti e, soprattutto, della fiducia accordatami dai 17 circoli che mi onoro di rappresentare. Con i circoli della Circoscrizione c'è piena intesa: abbiamo sempre collaborato per condividere progetti e realizzare attività idonee a rappresentare efficacemente la pluralità storica, geografica e culturale dell'Isola”.

“Riparto con entusiasmo – ha aggiunto – consapevole del lavoro da svolgere per una ripartenza tutt’altro che agevole. La pandemia ha posto i nostri circoli di fronte a una sfida epocale, a cui dobbiamo far fronte con un lavoro quotidiano volto a riaffermare il nostro ruolo centrale per promuovere nel ‘continente’ le multiformi facce della cultura sarda, le sue eccellenze turistiche, enogastronomiche, manifatturiere e artistiche. Abbiamo bisogno di circoli capaci non solo di ravvivare i legami spirituali dei propri soci con l'Isola ma di alimentare l'interesse e la scoperta dell'universo Sardegna nella città ospitante. Circoli che diventino voce del popolo sardo ed espressione della sua cultura”.

“Le sfide che ci attendono sono complesse - ha concluso - prima fra tutte quella di ottenere una effettiva ed efficiente continuità territoriale, sia marittima sia aerea, che ci renda uomini veramente liberi".

