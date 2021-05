Il sommelier di Senorbì Raffaele Porceddu è stato nominato Fiduciario della zona della Val d’Orcia (Provincia di Siena) dalla Fondazione Nazionale Sommelier. Un incarico di grande prestigio per Porceddu che è stato scelto da Paolo Cepollaro, presidente del Comitato organizzativo della Toscana, per promuovere la cultura enologica in un territorio in cui vengono prodotti alcuni dei vini più leggendari d’Italia, tra questi il Brunello di Montalcino e il Vino Nobile di Montepulciano.

Sono diversi i compiti del Fiduciario della Fondazione: promuovere corsi di sommelier, organizzare iniziative per la preparazione e l’educazione delle persone all’incontro con il mondo del vino, svolgere ricerche sulle aziende vitivinicole del territorio, occuparsi delle valutazioni sui vini e valorizzare i prodotti di qualità. "Sono onorato e nello stesso tempo molto emozionato per l’importante incarico che mi è stato assegnato, farò di tutto per dimostrare di meritarlo", ha detto Porceddu che, alcuni mesi fa, era stato nominato vicepresidente nazionale dell’associazione Nuova Ospitalità Italiana.

© Riproduzione riservata