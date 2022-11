Un help desk dedicato agli emigrati sardi all’estero che desiderano far ritorno in Sardegna per motivi vari. È il fulcro dell’iniziativa creata dal Crei Acli e finanziata dalla Fondazione Sardegna.

Uno sportello a disposizione di chi, fuori dall’Italia, ha magari perso il lavoro a causa della pandemia oppure – costretto a rientrare per assistere un familiare – ora si trova in difficoltà.

Il servizio di orientamento, sostegno e accompagnamento al lavoro e alle agevolazioni attive su tutto il territorio regionale è studiato proprio per i cosiddetti “emigrati di ritorno”, riceve per appuntamento. Tutte le informazioni possono essere richieste alla segreteria (crei.osservatorioregionale@gmail.com).

