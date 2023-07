Splendida esperienza per Efisio Aresu, 26 anni, suonatore d’organo, che ha partecipato a Londra al "Summer Organ Festival", nell’Abbazia di Westminster.

Efisio Aresu suona l'organo dell'Abbazia (foto Serreli)

Una partecipazione prestigiosa per il giovane di Settimo San Pietro ad una manifestazione di tanto seguita come quella londinese. Grande ovviamente la commozione per il giovane talento (figlio di Luigi e Giovanna Aresu) che dopo aver frequentato gli studi al Conservatorio di Cagliari ha proseguito la sua formazione presso l’Istituto Pontificio di Musica Sacra a Roma.

Ora, questa straordinaria esibizione col famosissimo organo dell’Abbazia di Westminster.

