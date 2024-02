Si è chiuso a Pernik, in Bulgaria, il Festival internazionale delle maschere antropomorfe che ha visto l’attiva partecipazione del circolo sardo “Sardica” di Sofia. Un’occasione – spiegano dall’associazione – per far conoscere la cultura e le tradizioni dell’isola nei Balcani.

«Anche quest’anno siamo riusciti a far sfilare il gruppo folk “S’Arbore” di Nuoro, in rappresentanza della Sardegna per mostrare la notevole tradizione di maschere antropomorfe che iniziano ad apparire nei nostri paesi sardi immediatamente dopo la festa del fuoco del 16 gennaio legata a Sant'Antonio Abate. Seguono poi performance rappresentative dove a vario titolo e con diversi costumi corredati da campanacci, tessuti arcaici come l’orbace e le pelli di capra e pecora nonché diversi accessori scaramantici ed evocativi fatti di legno o pellame, sono protagoniste maschere candide come "maschera nettas" e "zardineras" che rievocano in modo realistico gli antichi riti delle "baccanti", accompagnatrici dei riti dionisiaci, relativi a Dionisio e Bacco».

La sfilata a Pernik è stata possibile anche in collaborazione con il presidente dell’Aitef Regionale Tonino Casu, Francesco Fronteddu in rappresentanza del Comune di Orosei, Peppuccio Garau in rappresentanza del Comune di Sardara.

«La presenza della Sardegna – sottolinea Carlo Manca, segretario del circolo “Sardica" - a questo festival e in Bulgaria avviene in modo costante già dal 2006 come garante di una consuetudine storica tra la Sardegna e la Bulgaria che parte dal ritrovamento e lo scavo di un pozzo nuragico nella provincia di Pernik, che a detta dell'archeologa Dimitrina Gionova era opera dei sardi nuragici del XV secolo avanti Cristo».

