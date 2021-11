L’opera cinematografica del regista sardo Fabio Manuel Mulas è in lizza per la vittoria all'importantissimo Universal Film Festival di New York, il cui premio verrà assegnato il 18 novembre. “Bandidos e Balentes, il codice non scritto”, è l'unico film a rappresentare l'Italia alla rassegna. Tutti gli altri sono stati esclusi.

"Da sardo sono orgoglioso dei successi che la pellicola sta ottenendo da 4 anni a questa parte nei festival più importanti al mondo - spiega il regista Fabio Manuel Mulas - Mi inorgoglisce inoltre il fatto di diffondere le nostre culture e tradizioni in tutto il mondo. La cosa che invece mi stupisce, da italiano - conclude -, è che molto spesso la Sardegna non viene presa in considerazione dalla nostra stessa nazione, mentre sono le altre, numerose volte, a ricordarci le nostre bellezze e il nostro talento". “Bandidos e Balentes” attualmente è la pellicola più premiata nella storia del cinema sardo, con ben 54 Awards, in finale in 122 festival internazionali nel 2021 e 2022.

