Il “miglior giovane enologo italiano”? Arriva dalla Sardegna e verrà premiato a Bari nel corso della Vinoway Wine Selection 2022, in programma al the Nicolaus Hotel con l’organizzazione dell’Associazione Culturale e di Promozione Vinoway Italia.

"Sono onorato di ricevere un riconoscimento così importante, vengono ripagati anni di sacrifici" sono le prime parole di Andrea Pala.

Laureato in Viticoltura ed Enologia, è presidente dei Giovani Enologi Italiani. Lavora in diverse cantine italiane, e sarà Nicola Biasi – che ha vinto nel 2020 - a consegnargli il premio domani insieme al presidente mondiale degli Enologi Riccardo Cotarella.

“Non me l’aspettavo ma ci speravo molto – aggiunge Pala -. Il lavoro dell'enologo può sembrare facile ma non lo è. Serve passione e una grande visione nell'evoluzione del prodotto, interpretando al meglio le caratteristiche del vitigno e del territorio". Poco però il tempo per festeggiare perché il giorno dopo sarà lui il protagonista della più grande Masterclass mai organizzata in Italia dove presenterà due vini prodotti in Sardegna che il giovane enologo segue ormai da anni: l'arvisionadu G'Oceano Vigna Sennore della Cantina Arvisionadu di Benetutti e il Burattini Rosso 2018 Doc Maremma dell'azienda Guido F. Fendi.

(Unioneonline/s.s.)

***

Potete inviare le vostre lettere, foto, video e notizie a isardinelmondo@unionesarda.it

© Riproduzione riservata