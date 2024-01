Prenderà il via il 1° febbraio la nuova attività del circolo sardo “Amici Mediterranei” di Arnhem, in Olanda.

L’associazione, presieduta da Mario Agus, offre una serie di servizi quali consulenza legale, assistenza previdenziale, informatica e patronato. E, inoltre, tra i suoi compiti ci sarà la costante promozione dell’immagine della Sardegna.

Agus, da sempre attento alle difficoltà che incontrano gli emigrati sardi negli Stati esteri – «un po’ per la lingua, un po’ per le leggi totalmente diverse e un po’, a volte, per motivi di età» -, tiene in modo particolare a questo progetto.

Ad Arnhem e dintorni, sottolinea, «ci sono tanti anziani sardi che ad esempio vanno in pensione e devono sbrigare delle pratiche, oppure i loro figli e nipoti possono dover affrontare questioni di successioni ereditarie relative a immobili in Italia. Noi possiamo aiutarli, il circolo da luogo in cui incontrarsi e scambiare due chiacchiere diventa sempre più protagonista all’interno della società».

