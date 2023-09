La corsa in onore di San Costantino tanto cara ai sedilesi è arrivata anche negli Stati Uniti. Grazie a Giuseppe Tamponi di Oristano, che ha partecipato a un importante concorso internazionale con il volume fotografico: "Ardia una corsa senza tempo, Ardia a Timeless Race". Il suo lavoro non è entrato a far parte dell'elenco dei premiati, ma ha guadagnato una prestigiosa menzione d’onore.

L'opera è ricca di 83 fotografie in bianco e nero, che raccontano lo svolgimento della manifestazione spericolata a cavallo in onore dell'Imperatore romano e che si ripete ogni anno il 6 e 7 luglio.

Il racconto è realizzato con immagini prodotte nell'arco di 22 anni e assemblate indipendentemente dalla data dello scatto in modo da raccontare cronologicamente, dall'inizio alla fine, lo svolgimento della corsa e il suo percorso presso il Santuario di San Costantino.

«Un plauso all’autore per l’importante riconoscimento ottenuto negli Stati Uniti - commenta il sindaco Salvatore Pes -. Come comunità non possiamo che essere soddisfatti – aggiunge il primo cittadino - ogni qualvolta si parla dell’Ardia di Sedilo, soprattutto oltre i nostri confini in importanti momenti culturali e che esaltano l’unicità della corsa».

© Riproduzione riservata