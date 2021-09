Fine settimana storico per l'ippica isolana. Sabato all'ippodromo di Praga l'ozierese Antonio Fresu ha vinto l’edizione 2021 dell’European Jockey’s Cup, manifestazione internazionale che nel 2015 aveva salutato il successo di Cristian Demuro.

Il jockey di Ozieri ha capeggiato la classifica grazie alle vittorie in due listed: l’Ejc Cena Bak Stavební Společnosti in sella a Porcinella e l'Ejc Cena Hrubymoving Transport in sella a Wellunca.

E domenica “Tonineddu” è arrivato primo con Calithea in un'altra listed race, corsa a Capannelle. La particolarità è che è stata una vittoria ex equo che ha reso felice l'isola due volte, perché l'altra due anni vincitrice è Sa Filonzana, condotta da Alessandro Fiori e sellata da Antonio Cottu. Clamoroso il recupero della due anni che aveva vinto il Criterium: partita dalle retrovie è riuscita a recuperare nel rettilieno e affiancarsi a Calithea. Il fotofinish ha confermato l'arrivo appaiato, per la gioia della scuderia Ortu di Ottana. Non era mai successo che una purosangue allenata in Sardegna vincesse una listed race.

