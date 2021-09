Arrivano a Praga la pietre sonore di Pinuccio Sciola. Una selezione di opere dell’artista di San Sperate morto nel 2016 saranno esposte nella capitale della Repubblica Ceca grazie all’Istituto Italiano di Cultura e con la disponibilità della Fondazione intitolata a Sciola.

La mostra "Il mio tempo non ha tempo", realizzata su progetto dell'architetto Pierandrea Angius, sarà visitabile dall'8 settembre all'8 ottobre nella cappella barocca dell'Istituto di cultura, ed è parte del progetto multidisciplinare "Sardegna. L'isola delle meraviglie", patrocinato dalla Regione Autonoma della Sardegna, in collaborazione con l'Enit - Ente Nazionale Italiano per il Turismo, CAMIC e la Camera di Commercio e dell'Industria Italo-Ceca.

Le pietre sonore sono sculture che, pur riprendendo le forme del megalitismo preistorico sardo, parlano un linguaggio moderno, attraverso incroci simmetrici di linee, volumi geometrici, forme astratte che giocano con il rapporto arte e natura, forma e contenuto, idea e materia. Le proprietà sonore delle sculture sono realizzate applicando le incisioni parallele sulla roccia. E generano suoni diversi a seconda della densità della pietra e dell’incisione.

