"Cara Unione,

La Fasi e i circoli hanno celebrato Sa die de sa Sardigna. Come ogni anno. Se alcuni circoli hanno scelto una ‘provocazione’, dicendo: non celebro ufficialmente Sa die, ma parlo di lotta contro le tariffe troppo alte che penalizzano gli emigrati, non significa che siano contro Sa die, anzi si potrebbe dire che intendono recuperarne il senso di lotta contro i soprusi. La celebrano nel momento stesso in cui annunciano di non celebrarla.

Naturalmente è opinabile la scelta. È meglio fare ambedue le cose. Ricordare anche la storia”.

Tonino Mulas

***

LEGGI ANCHE:

Potete inviare le vostre lettere, foto, video e notizie a isardinelmondo@unionesarda.it

© Riproduzione riservata