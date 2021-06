Ci sono anche le opere di due sardi nella mostra "ITALIA90" inaugurata il 10 giugno a Milano, una collettiva dedicata alle promesse del panorama fotografico contemporaneo, a cura di Condominio.

Sono Marco Loi, artista e designer 24enne di Samugheo, con il progetto "Il rumore di una terra invisibile", selezionato nel 2020 per il premio "BLURRING THE LINES" organizzato da FOTODOK, Urbanautica Institute, European Cultural Centre, Faservice, Fujifilm, and Paris College of Art.

"Un'indagine sui confini di uno spazio invalicabile e negato – si spiega - occupato dalle più grandi basi militari d'Europa situate in Sardegna. Dagli anni Cinquanta fino ad oggi in questi territori si svolgono importanti esercitazioni pre-belliche da parte di forze armate italiane ed estere. La presenza di una delimitazione di filo spinato e di una censura costante ci esclude continuamente dallo spazio protetto, rendendo impossibile la piena rivelazione di una visibilità canonica, dando origine ad un vuoto spaziale, una realtà profonda e nascosta che non ci è dato conoscere".

E Ambra Iride Sechi, 29 anni, fotografa e artista visiva originaria di Las Plassas, con il progetto incentrato sui "Buono Lavoro", primo classificato nella sezione fotografia al "XII Premio Nocivelli" nel 2020: "Uno strumento di retribuzione per prestazioni occasionali introdotto in Italia dalla legge Biagi-Maroni nel 2003 con l'obiettivo di far emergere il lavoro sommerso nelle categorie di impiego più a rischio. Emblema della flessibilità, i voucher sono stati spesso utilizzati impropriamente per dissimulare il lavoro nero e mascherare il lavoro subordinato, diventando schermo di una regolarità solo apparente. Nessun contratto, nessun dovere, nessun diritto al di fuori di quella singola ora di lavoro dichiarata da un voucher".

ITALIA 90 è il risultato della omonima open call lanciata da CONDOMINIO ad aprile 2020, e rivolta agli artisti nati dopo il primo gennaio 1990, italiani o con base in Italia. Presenta i lavori dei 15 artisti selezionati tra più di 300 candidature e da una giuria di professionisti composta da Federica Chiocchetti (Curatrice), Niccolò Fano (Gallerista - Matéria gallery), Elisa Medde (Editor - Foam magazine), Giangavino Pazzola (Curatore - Camera Torino), Francesco Zanot (Curatore) e Alba Zari (Artista).

Gli altri artisti in mostra sono: Eleonora Agostini, Selen Botto, Matteo Buonomo, Giacomo Colombo, Alessandra Draghi, Tiziano Ercoli, Sofia Masini, Rawan Mazeh, Giulia Parlato, Niccolò Quaresima, Silvia Rosi, Federica Sasso e Rocco Venezia.

L’esibizione proseguirà fino al 19 settembre 2021 nello spazio di co-sharing in Via Melchiorre Gioia 41, Milano.

(Unioneonline/D)

