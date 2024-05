Grazie all'associazione culturale ''Incantos'' il cinema sardo è approdato negli ultimi giorni a Copenaghen. Presso il ''Cinemateket'' sono stati presentati a un folto pubblico, ''Bandidos & Balentes Il Codice non scritto'' di Fabio Manuel Mulas, realizzato nel 2017 e ''Il Vangelo secondo Maria'' film del 2023 di Paolo Zucca, quest'ultimo alla presenza dell'ambasciatrice italiana in Danimarca, Stefania Rosini.

Entrambe le serate, con la partecipazione dei registi, si sono concluse con un dibattito e a seguire con una cena a base di prodotti dell'isola. Iniziative promosse dall'associazione Culturale Sarda ''Incantos'', fondata e sviluppatesi a Copenaghen, che oggi conta oltre 100 soci.

''Incantos'', presieduta da Olimpia Grussu, è nata con il preciso obiettivo di promuovere, valorizzare e divulgare la cultura sarda in Danimarca.



