Sardegna in piazza in Olanda per una giornata organizzata dal circolo “Amici Mediterranei” di Arnhem.

L’appuntamento è per domenica 10 settembre a Huissen dalle 14 alle 19.30, in piazza Markt 2.

In occasione della fiera verranno esposti prodotti agroalimentari, di artigianato e si potranno conoscere alcune mete turistiche dell’Isola.

Come spiega Mario Agus, consultore per i circoli sardi in Olanda, i visitatori potranno assistere alla preparazione di specialità isolane come ravioli di patate, torrone, “gattò” di mandorle. Partecipano numerosi espositori di prodotti tipici dell’agroalimentare e verranno presentate lavorazioni artigianali.

Nel pomeriggio si esibiranno il gruppo folkloristico “Città di Villacidro”, Ireneo Massidda alla fisarmonica e Paolo Boi, chitarra e voce.

(Unioneonline/s.s.)

***

Potete inviare le vostre lettere, foto, video e notizie a isardinelmondo@unionesarda.it

© Riproduzione riservata