Torna anche quest’anno, per la 12esima edizione, “Passione Italia”, la manifestazione organizzata dalla Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna (CCIS), in collaborazione con il Ambasciata d’Italia in Spagna a Madrid.

All’interno del programma dal 3 al 5 giugno, nel cortile della Scuola Italiana, c’è anche il concerto di Randagiu Sardu, che si esibirà domani alle 19 e il 4 giugno alle 17.

L’artista, originario di Sanluri, canta in sardo campidanese e nelle sue canzoni tratta di tematiche sociali, storia, ambiente e territorio. Carlo Concu, questo il vero nome del 28enne, ha cominciato il suo percorso ballando la breakdance per strada, poi è arrivata la passione per la musica hip hop e raggamuffin. Ha al suo attivo vari album.

Con lui sul palco ci sarà un altro artista sardo, il dj Davide DaveDee Iknosound.

L’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno, che prende parte a “Passione Italia”, già dal 2015 si è fatta portavoce dell’identità isolana partecipando, grazie all’impegno del Circolo Sardo “Ichnusa” e del suo presidente Gianni Garbati, all’evento di Madrid che richiama oltre 20mila presenze in tre giorni.

(Unioneonline/s.s.)

***

Potete inviare le vostre lettere, foto, video e notizie a isardinelmondo@unionesarda.it

© Riproduzione riservata