Ci sarà anche la Sardegna al “Festival Canzoni&Parole” che si svolgerà a Parigi dal 12 e 14 maggio. A rappresentare l’Isola alla rassegna dedicata alla canzone d’autore, il cantautore cagliaritano Gigi Marras.

La serata d’inaugurazione è alla Maison de l’Italie il 12 maggio, mentre le due serate principali di concerti sono quelle del 13 e 14 maggio. In programma inoltre la proiezione di un documentario su Claudio Lolli, che il festival in questa prima edizione vuole ricordare, sotto l’organizzazione dell'associazione culturale parigina Musica Italiana, con la direzione artistica di Storiedinotefr e la collaborazione di Epinoia per la parte audiovisiva, in stretta sinergia con l'APIRP, l'Associazione dei Professori di Italiano della Regione Parigina.

Gigi Marras, polistrumentista diplomato in flauto dolce al Royal College of Music di Londra, è appena uscito con il nuovo album dal titolo “Gargarismi”.

