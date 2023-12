Torna per l’edizione 2023 il tradizionale concerto di Natale organizzato dal circolo sardo “Efisio Racis” di Zurigo, appuntamento che chiude gli eventi culturali dell’anno.

Domenica 17 dicembre alle 16, Renzo e Jolanda Scanu eseguiranno canti natalizi sardi e musiche popolari religiosi alla Alte Kirche Wollishofen. L’ingresso è libero.

Al termine, ricorda il presidente del circolo, Andrea Basoli, «ci sarà lo scambio degli auguri con aperitivo finale».

«Malgrado l’inquietante situazione che stiamo vivendo a livello mondiale - sottolinea ancora il presidente -, il 2023 è stato per la nostra associazione un anno pieno di soddisfazioni per l’ottima qualità delle attività che abbiamo proposto e per la fedele partecipazione di soci e simpatizzanti ai nostri eventi».

(Unioneonline/s.s.)

***

Potete inviare le vostre lettere, foto, video e notizie a isardinelmondo@unionesarda.it

© Riproduzione riservata