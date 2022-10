Riconoscimento prestigioso per la compagnia Theatre en Vol che ha base a Sassari: lo spettacolo “Tracce - in cammino” verrà rappresentato sabato a Barcellona nell'ambito del Posidonia Green Project che ogni anno organizza un EcoFestival internazionale per dare forma, voce e sostanza a campagne di sensibilizzazione volte al rispetto del medio ambiente, utilizzando il linguaggio artistico. L’edizione di quest’anno del Festival vede anche la collaborazione con il Circolo dei Sardi, “Assotziu de sos sardos a Catalugna”, che ha sede a Barcellona.

Per l’occasione sono state realizzate due versioni di “Tracce – in cammino”: una in lingua catalana, in collaborazione dell’Ufficio della Generalitat de Catalunya ad Alghero, e l’altra in castigliano.

In un percorso silenzioso, le due performer, Michèle Kramers e Anna Melchiorri, creano con lapidi, pietre e piccole piantine un’installazione che onora in maniera poetica l’intervento dell’essere umano per la salvaguardia della Terra. Ad accompagnarle, paesaggi sonori composti da narrazioni fuori campo, suoni e musiche che evocano scenari di distruzione e rinascita. Nella terra desolata dell’azione, le due protagoniste riescono infine a impiantare un seme di speranza: il loro atto di testimonianza diventa così un accorato appello all’urgenza di continuare a camminare.

