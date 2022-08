Domani 12 agosto un pezzo di Villaputzu sarà di scena in Olanda. Sarà infatti proiettato all'IBE (manifestazione internazionale di break dance) il film di Alberto Masala “The Feet are here but the brain is always dancing" ovvero... "Is peisi innoi e sa conca sempri baddendi", un viaggio insolito e coinvolgente in cui il suono delle launeddas si fonde con il ballo sardo e l'hip hop.

Il cortometraggio, girato nel suggestivo scenario di Sa Maista, ha recentemente partecipato anche all'Hip Hop Cinefest, evento cinematografico internazionale tenutosi a Roma. In quell'occasione si è aggiudicato, tra oltre 160 video da tutto il mondo, un posto in finale e una "menzione speciale per il linguaggio”.

“Un riconoscimento importante – dice il sindaco Sandro Porcu - per la nostra identità, la nostra cultura, ma anche per la bellezza del nostro paesaggio. Un grandissimo ringraziamento e i complimenti dell'amministrazione comunale vanno ad Alberto Masala, Fabio Medda, Gianfranco Mascia, Matteo Pisanu, Giuliano Tramatzu, al Gruppo Folk San Giorgio, ad Antonio Navarra e ai tanti che hanno collaborato rendendosi ambasciatori del nostro paese, della sua cultura e della sua bellezza”.

